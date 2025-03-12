ПДК «Апшеронск» лишился права аренды более 66 тысяч га леса

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил два иска регионального министерства природных ресурсов к АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс „Апшеронск“» (ПДК) о расторжении договоров аренды лесных участков общей площадью более 66 тыс. га. Информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министерство также потребовало взыскать с предприятия 11,7 млн руб. задолженности по арендной плате. На спорные участки в ходе разбирательства были наложены обеспечительные меры.

Иски поступили в суд в декабре 2024 года. В первом случае речь идет об участке площадью 16,2 тыс. га в границах Горячеключевского и Саратовского лесничеств. Арендатор задолжал 8 млн руб. Суд удовлетворил требования 7 марта 2025 года.

По второму иску министерство добилось расторжения договора аренды на участок площадью 49,9 тыс. га в Мостовском лесничестве, где задолженность составила 3,7 млн руб. Решение принято в тот же день.

АО «ПДК „Апшеронск“» создано на базе ЗАО «ПДК Апшеронск». Инвестор рассчитывал вложить в проект 10 млрд руб. Запуск завода по производству МДФ-плит откладывался несколько раз, первая продукция была отгружена в 2015 году.

В 2018 году прокуратура возбудила уголовные дела по фактам незаконной вырубки леса, ущерб оценен в 360 млн руб. В мае 2023 года предприятие признано банкротом, а инвестор обязан вернуть в бюджет средства, полученные в рамках господдержки.

Вячеслав Рыжков