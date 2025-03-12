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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль «Ренессанс Страхования» за 2024 год превысила 11 млрд руб.

Согласно отчетности по МСФО за 2024 год, чистая прибыль «Группы Ренессанс Страхование» выросла на 7,8% и составила 11,1 млрд руб. При этом сборы премий выросли на 37,5% и достигли 169,8 млрд руб. Это связано с увеличением продаж продуктов накопительного страхования жизни (более чем в два раза, до 75,8 млрд руб.), добровольного медицинского страхования (рост на 27,2%, до 12,9 млрд руб.) и автострахования (рост на 16,8%, до 44,5 млрд руб.).

Менеджмент рекомендует совету директоров компании рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 6,4 руб. на акцию (общая сумма 3,56 млрд руб.). Дивидендная доходность составила около 5%. В случае утверждения этой рекомендации советом директоров и собранием акционеров с учетом ранее выплаченных дивидендов в размере 3,6 руб. на акцию общий объем выплаченных дивидендов составит 5,56 млрд руб.

Юлия Пославская

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