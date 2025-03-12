Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением сократить прием абитуриентов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Об этом сообщают «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвиенко призвала сократить прием абитуриентов в вузы Казани

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Матвиенко призвала сократить прием абитуриентов в вузы Казани

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Давайте поставим задачу — в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения, <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — заявила госпожа Матвиенко.

Председатель Совета Федерации считает, что вузы из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани увеличивают прием на платные места и штампуют специалистов по профессиям, которые в таком количестве не нужны рынку труда. Валентина Матвиенко попросила главу комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову изучить эту проблему.

Госпожа Матвиенко также сообщила, что некоторым студентам из регионов не удалось после выпуска из вуза найти работу по специальности. «Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников», — рассказала Валентина Матвиенко.

В 2024 году в вузах Татарстана для абитуриентов было выделено более 22 тыс. бюджетных мест.

Диана Соловьёва