Хабаровский авиаперевозчик поднял цены для детей мигрантов до уровня взрослых

Работающая на внутрирегиональных и межрегиональных дальневосточных маршрутах компания «Хабаровские авиалинии» подняла расценки на детские авиабилеты для иностранных граждан, не имеющих российского паспорта. Тем самым правила перелетов соотнесены с федеральными, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Авиабилеты для детей мигрантов от двух до двенадцати лет сравнялись в стоимости с билетами взрослых. Детей мигрантов самой младшей возрастной группы (до двух лет) теперь можно перевозить только на руках, отдельного кресла предоставляться не будет.

Граждане РФ по-прежнему будут перевозить своих детей за пол-цены, а самых маленьких — бесплатно.

Эрнест Филипповский, Хабаровск