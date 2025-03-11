Иностранные мессенджеры планируется запретить для делового общения

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили «Ъ», что запрет на использование иностранных мессенджеров в законопроекте «О создании государственных информационных систем (ГИС) по противодействию правонарушениям... совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий...» касается исключительно профессионального взаимодействия банковских сотрудников с клиентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Для личного общения сотрудники банков могут продолжать использовать любые мессенджеры»,— пояснили там.

Кроме того, в аппарате вице-премьера отметили, что оценка числа слепков граждан в ЕБС в 3 млн штук является некорректной, так как столько составляет именно число граждан, самостоятельно зарегистрировавшихся в системе. Тогда как в рамках импорта данных в систему были переданы «десятки миллионов биометрических образцов», собранных кредитными организациями. «Законопроект не предполагает процедуры обязательного подтверждения личности по биометрии для входа в личный кабинет банка, пользователь сам решает, использовать биометрию или нет»,— отметили там.

Отдел финансов