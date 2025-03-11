Правительство снижает процент

В условиях жесткой кредитной политики ЦБ правительство Нижегородской области расширит поддержку бизнеса, нацеленную на обеспечение доступного фондирования. На встрече с предпринимателями заместитель губернатора Андрей Саносян анонсировал также ряд других мер поддержки — это, в том числе, льготы для резидентов особой экономической зоны и программа привлечения кадров в регион, с которыми в связи с ужесточением миграционной политики у коммерсантов возникли проблемы вплоть до отказа от участия в тендерах. Господин Саносян обещал поддержку хлебопекарным предприятиям, также регион упростит отчетность для малого бизнеса. Взамен предпринимателям дали понять, что получатели льгот должны активнее поддерживать российскую спецоперацию через региональный фонд победы.

Взамен льгот власти ждут от бизнеса поддержки СВО

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области сосредоточило господдержку на льготном финансировании предприятий, сообщил заместитель губернатора Андрей Саносян на первой в 2025 году встрече с бизнес-сообществом в областной Торгово-промышленной палате. Как писал «Ъ-Приволжье», в отсутствие доступного фондирования из-за высокой ключевой ставки ЦБ бизнес столкнулся с острой нехваткой оборотных средств, неплатежи контрагентов к III кварталу прошлого года достигли 35%, а предприятия стали сворачивать инвестпрограммы. «Понятно, что при ставке банков под 30% возможность льготных займов — важный элемент поддержки. Вся система поддержки бизнеса сейчас заточена, в первую очередь, на помощь с льготными деньгами. Сейчас это приоритет», — констатировал господин Саносян.

Он напомнил, что региональный фонд развития промышленности в 2024 году лидировал по числу совместных программ с федеральным, и капитализация фонда продолжится. «Развиваем не только совместные, но и региональные программы. Расширяем поддержку производств в рамках специальной военной операции, государственное микрофинансирование до 5 млн руб. для поддержания денежного баланса», — отметил чиновник.

Андрей Саносян анонсировал также новую программу поддержки резидентов особой экономической зоны «Кулибин», которую планируется расширить за счет создания речного перевалочного хаба на Бору. Инвесторам обещаны преференции в виде льготных займов под 3–8% годовых.

В экономике региона вакантны около 80 тыс. рабочих мест, поэтому власти планируют внедрить программу подготовки специалистов и привлечения работников в регион. Ужесточение миграционной политики вынуждает бизнес отказываться от участия в тендерах, поскольку компании не в силах обеспечить выполнение контрактов, пожаловались предприниматели. Они даже предложили привлекать к работе подростков, которые «слоняются по торговым центрам без дела», и запретить им доступ в интернет. Единственным выходом из ситуации в этих условиях власти называют повышение производительности труда, поэтому уже на этапе согласования инвестиционных проектов правительство начинает искать и готовить кадры.

«Дефицит кадров в регионе очень серьезный. Промышленность активно развивается, поэтому работа по привлечению кадров в регион тоже является ключевой», — заверил Андрей Саносян.

Поддержка была обещана и хлебопекам, которые из-за инфляции оказались на грани рентабельности и просили присвоить им статус предприятий АПК, чтобы участвовать в госпрограммах поддержки отрасли. «Мы смотрим экономику предприятий, отрасль оказалась в непростой ситуации. Рассматриваем разные направления поддержки, потому что одного лишь субсидирования предприятий недостаточно» — подчеркнул чиновник.

Кроме того, на встрече стало известно, что в заксобрание внесен проект закона о внедрении автоматизированной упрощенной системы налогообложения, почти полностью отменяющий отчетность для малого бизнеса, который неоднократно жаловался правительству на высокую загрузку по отчетности.

Впрочем, обещанных правительством льгот пока дождались не все. Глава Ассоциации предпринимателей Сарова Александр Вилков напомнил, что заместитель губернатора Егор Поляков обещал сократить высокие налоговые ставки для бизнеса в закрытом городе, которые в 2017 году выросли в несколько раз. В 2024 году проект снижения налоговой нагрузки на бизнес в Сарове согласовали с Минфином РФ. Он предполагал снижение ставок с 15% до 7,5% и с 6% до 3% для предпринимателей, которые зарегистрированы в Сарове и применяют упрощенную систему налогообложения (УСН). Однако решение еще не принято, отметил господин Вилков.

На это бизнес-омбудсмен Павел Солодкий ответил господину Вилкову, что получатели льгот должны помогать фронту через специально созданный фонд победы.

«На какую помощь вы можете рассчитывать? Мы приезжали в Саров со спектаклем, собирали деньги на СВО. Вы за пять тысяч билет не купили, не пришли, а вас приглашали! И вы говорите “помогите нам”? Сегодня все в тяжелой ситуации, всем нужны деньги. В первую очередь государству на победу», — заявил господин Солодкий.

Добавим, ранее дополнительную господдержку попросила Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП). Там отметили, что из-за высокой ключевой ставки объем привлекаемых кредитных ресурсов снизился вдвое, ситуация создает угрозу реализации федерального проекта «Профессионалитет», поддержке молодых специалистов и участию предприятий в программах социально-экономического развития. НАПП попросила субсидии на возмещение производственных затрат, госгарантии по кредитам или облигационным займам и отсрочку по уплате налогов и сборов.

Владимир Зубарев