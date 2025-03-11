Котяков Антон Олегович

Родился 15 августа 1980 года в Куйбышеве (ныне — Самара). Окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «экономическая теория» (2002), магистратуру РАНХиГС по специальности «административное и финансовое право» (2011).

С августа 2001 по август 2005 года работал в департаменте управления финансами администрации Самарской области. Затем стал начальником отдела в этом же департаменте. В июле 2007 года перешел на должность руководителя департамента исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области.

С апреля 2012 по март 2014 года был начальником управления совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства. В марте 2014 года назначен министром финансов Московской области. В мае 2017 года перешел на должность замминистра финансов. С 21 января 2020 года — министр труда и социальной защиты.

Кандидат экономических наук, тема диссертации — «Рынок российских субфедеральных долговых ценных бумаг: становление и развитие». Женат, трое детей.