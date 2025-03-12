Зеленеют от ГОСТа

Долгое время лидерами экодевелопмента считались скандинавские компании. Но их уже три года как нет на петербургском рынке. Тем не менее после ухода с рынка западных застройщиков многие отечественные девелоперы переняли решения в области экологии и энергоэффективности. Идет ли это дальше декларативных заявлений, выяснял «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценке экспертов, в среднем экостроительство увеличивает стоимость проекта на 5–15%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По оценке экспертов, в среднем экостроительство увеличивает стоимость проекта на 5–15%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Балльная система

В Петербурге 13,1% строящихся домов предварительно соответствует ряду критериев «зеленого» стандарта (ГОСТ Р 70346–2022). По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), эта доля превышает средний показатель по стране, который составляет 12,9%. За 2024 год, по данным ЕИСЖС, в Петербурге было введено 0,7 млн кв. м энергоэффективного жилья. Это чуть больше четверти сданных в эксплуатацию квадратных метров. При этом в тройку регионов-лидеров Петербург не входит.

Маркировка указывает, что многоквартирный дом предварительно соответствует следующим критериям: класс энергоэффективности А, А+, А++, озеленение и благоустройство территории, наличие детских и спортивных площадок, организация безбарьерной среды для маломобильных лиц, площадок под размещение контейнеров для сбора твердых отходов и пр.

Сегодня в России используется несколько стандартов и систем сертификации: международные (LEED, BREEAM) и отечественные (система сертификации «Зеленое строительство», «Клевер», стандарты «Дом.РФ»).

«Зеленый» ГОСТ — стандарт, устанавливающий критерии экологичности и энергоэффективности для многоквартирных жилых зданий в России. Стандарт уже не новый: он вступил в силу с 1 ноября 2022 года. В нем 81 критерий, из которых 37 обязательных и 44 рекомендованных. За соблюдение каждого критерия начисляются баллы, максимальное количество — 163, а чтобы дом был признан «зеленым», нужно набрать минимум 81 балл. Оценка присуждается согласно проценту набранных баллов от общего количества. Чтобы получить «отлично», надо набрать 70%; 60% — это «хорошо», 50% — уже «удовлетворительно».

Бережливые превыше всего

Пока что ГОСТ необязателен, поэтому для компаний это скорее «задача со звездочкой». По подсчетам игроков рынка, менее 5% современных новостроек в Петербурге соответствует экологическим стандартам.

«Среди наиболее популярных решений и технологий "зеленого" строительства — технологии сокращения водопотребления, ответственный подход к выбору строительных и отделочных материалов, интеллектуальные датчики, пассивное проектирование, повышение качества воздуха в помещениях, а также технологии снижения энергопотребления (энергоэффективные системы кондиционирования, светодиодное освещение, "умные" термостаты)»,— рассказывает ведущий аналитик по рейтингам устойчивого развития агентства «Эксперт РА» Елена Ширнина.

В большинстве же своем за основу берут требования по энергоэффективности зданий, водосбережению, использованию безопасных материалов и ландшафтному озеленению.

«В "зеленом" ГОСТе в целом очень много направлений, по которым можно пойти. Вплоть до солнечных батарей на крышах,— отмечает коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов.— Упор в строительстве делается в первую очередь на то, что понятно покупателям. Например, большой объем озеленения, хорошая теплоизоляция, дворы без машин (без выхлопных газов), визуальный комфорт, экономичные решения для общедомовых расходов».

«Дом.РФ» оценивает объем «зеленого» строительства в России в целом в 7,5 млн кв. м. К ним относятся не только энергоэффективные здания, но и те, что попадают под критерии «зеленого» ГОСТ Р.

В Санкт-Петербурге таких домов 114, а в Москве — 447. В числе реализованных в Петербурге по «зеленому» стандарту объектов эксперты называют дома от компании Legenda. «Девелопер при строительстве ряда зданий предусматривает внедрение технологий тепло-, электро- и водосбережения, а также интегрирует современные цифровые технологии с автоматической системой контроля и учета расходования ресурсов»,— указывает госпожа Ширнина.

Примечательно, что ЖК, построенные до 2022 года, тоже могут получить «зеленый» сертификат. Так получилось с ЖК Friends напротив Новоорловского лесопарка (застройщик — ГК «ПСК»). Как пояснили в компании, ЖК получил сертификат в тот момент, когда ГОСТ еще утверждался, но предлагаемые в нем критерии уже принимались к оценке.

Новые технологии

«Зеленое» строительство — это еще и про экологичность используемых материалов. Как отмечает Елена Соловьева, директор по продажам Tibrgroup (девелопер апарт-отеля Alba del Mare), доля экологически чистых строительных материалов на российском рынке постепенно растет, но пока не достигла уровня европейских стран. Основные сдерживающие факторы — это высокая себестоимость таких материалов и ограниченные производственные мощности.

«Новые технологии появляются регулярно, в большом количестве, но не все приживается на рынке,— добавляет гендиректор ООО «360 Констракшн» Сергей Ястребов.— Мы в компании активно используем BIM-технологию — ключевой инструмент обеспечения "зеленой" сертификации. С ее помощью можно легко выполнять расчеты по энергоэффективности. Сейчас также популярны инновационные бетонные смеси, технологии для сбора и переработки дождевой воды на объектах, зеленые крыши и вертикальные сады, технологии "умного дома"».

Помимо прочего, как отмечают в RBI, фокус на рынке сейчас на фасадных технологиях (все чаще мы видим вентилируемые фасады с хорошим уровнем тепло- и шумоизоляции), на энергоэффективных лифтах, современных системах отопления.

«К примеру, при наличии ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) вода нагревается прямо в здании, что сокращает расходы на обслуживание инженерных сетей и снижает теплопотери при ее подаче. А горизонтальная коллекторная система отопления вкупе с современными радиаторами с возможностью терморегуляции и индивидуальным учетом тепла дает возможность регулировать степень обогрева помещения в каждой отдельной комнате. Впрочем, передовые девелоперы внедряют эти решения в свои проекты уже не первый год»,— рассказывает вице-президент по маркетингу и продукту группы RBI Михаил Гущин.

Тренд на умеренную экологичность

В среднем экостроительство увеличивает стоимость проекта на 5–15%. И оптимизировать эту стоимость на сегодня вряд ли возможно. По словам участников рынка, затраты на комплекс энергоэффективных опций не всегда окупаются быстро, поэтому к таким проектам больше тяготеют застройщики, работающие в высоком ценовом сегменте, с премиальной недвижимостью либо в сфере коммерческой недвижимости.

«"Зеленое" строительство — не просто маркетинговая "фишка", оно способно в долгосрочной перспективе принести снижение эксплуатационных расходов (на отопление, воду, электричество), обеспечить более высокую ликвидность объектов, не говоря уже про социальный и имиджевый эффект. На массового покупателя экологичность влияет лишь частично: ему, конечно, важнее цена, локация и удобство, но в премиум-сегменте это уже фактор выбора»,— говорит господин Гущин.

С ним согласна и директор проекта «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург» Ирина Межейникова. «Энергоэффективность дома не входит в топ-5 критериев, по которым покупатели выбирают новое жилье. Однако мы наблюдаем устойчивый покупательский интерес к реализуемым проектам с использованием "зеленых" технологий. Для клиента важны как прямые выгоды — к примеру, значительная экономия на коммунальных платежах в домах класса энергоэффективности А и выше,— так и повышение качества жизни в рамках локации: разнообразное озеленение придомового пространства, большое количество рекреационных зон, реализованные экоинициативы на территории ЖК»,— добавляет она.

Бег на длинную дистанцию

И хотя «зеленое» строительство сейчас скорее привилегия премиум-класса, для застройщиков это игра на перспективу. Как отмечает господин Ястребов, для опытных команд, специализирующихся на «зеленом» строительстве, последующие объекты обходятся дешевле.

«Выгоду получает тот, кто эксплуатирует построенный объект. У него снижаются постоянные затраты. К примеру, здания, сертифицированные по LEED, потребляют на 25% меньше энергии. Плюс повышается инвестиционная привлекательность здания. По данным некоторых исследований, "зеленые" объекты продаются на 5–15% дороже прочих. Также нельзя не отметить снижение потенциальных юридических и финансовых рисков, так как экологические нормы ужесточаются и "незеленые" здания в будущем могут оказаться вообще невостребованными. Добавим к этому еще и репутационный фактор. Социально ответственный "зеленый" строитель, лидирующий в ESG-рейтинге, имеет больше шансов выигрывать государственные контракты, он привлекательнее для инвесторов, он имеет больший потенциал выхода на зарубежные рынки»,— подытожил эксперт.

Ксения Ахметжанова