Выпускайте субстанцию: фарма ищет лучшую версию себя

За последние пять лет петербургский фармкластер сделал большой рывок: в Северной столице открылось 14 новых производств, работающих по принципу полного цикла, появились собственные научно-исследовательские центры, создаются дженерики и биоаналоги. Компании полным ходом идут по курсу импортозамещения, но, чтобы обеспечить суверенитет, как говорят участники рынка, важно разрабатывать собственные инновационные препараты, поскольку конкурировать можно лишь за уникальные высокотехнологичные продукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам 2024 года объем фармацевтического рынка Петербурга составил 169,9 млрд рублей и 358,1 млн упаковок

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По итогам 2024 года объем фармацевтического рынка Петербурга составил 169,9 млрд рублей и 358,1 млн упаковок

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Каждая пятая упаковка

По оценке QVIA, по итогам 2024 года объем российского фармацевтического рынка вырос на 18% по сравнению с прошлым годом, составив более 2,52 трлн рублей. На фармацевтические предприятия Петербурга приходится около 15%. По данным Смольного, сейчас каждая пятая упаковка лекарств производится в Петербурге.

По состоянию на февраль этого года в фармацевтическом кластере Северной столицы работает 24 крупных фармпредприятия. Они производят более 460 лекарств и субстанций, из них примерно половина — жизненно важные. По данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, по итогам 2024 года объем фармацевтического рынка города составил 169,9 млрд рублей и 358,1 млн упаковок. Из них фармацевтический рынок лекарственных препаратов — 147,6 млрд рублей и 250,7 млн упаковок. Доля отечественных лекарственных препаратов — 59,8% в натуральном выражении. Коммерческий сегмент лекарственных препаратов Петербурга составил 89 млрд рублей и 221,2 млн упаковок.

«По показателю "выпуск оригинальной фармацевтической продукции" наши производители занимают долю 24,8% в денежном выражении среди отечественных производителей, исключая контрактное производство готовых лекарственных форм»,— сообщили в пресс-службе комитета.

Доходное место

В числе крупных фармацевтических компаний в Смольном называют «Биокад», «НТФФ "Полисан"», «Герофарм», «Вертекс», «Активный компонент», «Солофарм», «Самсон-Мед», «Новартис», «Фармасинтез-Норд», «Цитомед». Это производители высокотехнологичных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, жидких лекарственных препаратов и иной фармацевтической продукции.

Как отмечают в аналитической компании RNC Pharma, значительная же часть компаний, зарегистрированных в Петербурге, помимо выпуска собственного ассортимента, работают в качестве контрактных площадок для других производителей. В прошлом году в Северной столице выпускалась продукция 38 отечественных и иностранных компаний.

Сейчас крупнейший фармацевтический кластер представлен на территории особой экономической зоны Петербурга (ОЭЗ). Общий объем инвестиций резидентов, производящих лекарственные препараты, составляет более 62 млрд рублей. К 2026 году на площадке «Новоорловская» планируют построить фармацевтический завод в рамках первого офсетного контракта, подписанного Смольным с московской компанией «Р-Фарм». Согласно госконтракту, заключенному в 2023 году, «Р-Фарм» вложит в проект не менее 2,3 млрд рублей. Объем мощности фармпредприятия полного цикла заявлен в 31 МНН (международное непатентованное наименование). Предполагается, что реализация этого проекта повысит доступность для петербуржцев препаратов для лечения сахарного диабета, онко- и сердечно-сосудистых заболеваний. Власти города заявляют, что на этом заводе будут создаваться не только лекарственные формы, но и фармацевтические субстанции, это снизит зависимость всей отрасли от зарубежных поставок.

Пока же большая часть субстанций, которые используются для производства российских лекарств, является импортной (по оценкам SBS Consulting, не менее 75%) и поступает из Индии, Китая и ЕС.

Что в портфеле?

Доверие к отечественным препаратам растет. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в июне 2024 года опроса фонда «Росконгресс» и аналитического центра НАФИ. Согласно ему, 78% россиян доверяют отечественной фармацевтике. Годом ранее этот показатель составлял чуть более 50%.

Лидеров рынка несколько. Среди них — компания «Герофарм». После ухода с российского рынка датской NovoNordisk в 2023 году фармпрозводитель уверенно занимает лидирующие позиции на российском рынке инсулинов. Теперь же компания разработала дженерик «Оземпика» (применяется при диабете второго типа) — «Семавик». За 2024 год, по данным RNC Pharma, реализовано более 1,2 млн упаковок препарата.

Всего же портфель «Герофарма» включает более 35 лекарственных средств. Объем производства биотехнологических фармацевтических субстанций по итогам 2024 года составил около 300 кг. В 2024 году выручка компании достигла 19,1 млрд рублей, что на 6,2 млрд больше, чем в 2023-м.

«В разработке нашего научно-исследовательского центра, расположенного на площадке ОЭЗ "Нойдорф", более 15 препаратов в различных терапевтических областях, в том числе четыре оригинальных. В частности, это инсулин с недельным профилем действия, выпуск которого запланирован на 2028–2029 годы,— рассказывает руководитель по связям с общественностью компании «Герофарм» Евгения Доморощенкова.— В 2025 году 18% портфеля компании будут составлять новые препараты. Мы продолжаем развивать портфели инсулинов (планируем выпускать все существующие в мире биоаналоги) и препаратов от ожирения. С 2024 года компания развивает орфанное направление, в 2025 году будут выпущены первые препараты от гепатита, идет поиск молекул для разработки лекарственных средств в области онкологии».

В продуктовом портфеле Biocad — 68 лекарственных препаратов. Производственные мощности компании насчитывают шесть промышленных площадок в Москве и Петербурге. Компания проводит клинические исследования лекарственных средств для терапии меланомы, рака шейки матки, рака молочной железы, немелкоклеточного рака легкого, гемофилии, болезни Бехтерева, системной склеродермии, рассеянного склероза, ревматоидного артрита, болезни Девика и прочего. Работают в основном на госсегмент.

«Мы наблюдаем спрос на высокотехнологичные инновационные лекарственные средства для терапии онкологических, аутоиммунных, орфанных заболеваний, а также на препараты для лечения сердечно-сосудистых патологий и сахарного диабета,— рассказали в пресс-службе Biocad.— Почти все выпускаемые лекарственные средства закупаются государственным сегментом. Исключение — препараты линейки "Генферон" и "Генферон Лайт", а также лекарственный препарат "Эфлейра", общая доля которых в продажах в розничном канале составляет менее 2%».

Еще один лидер фармрынка — компания «Вертекс». Она произвела около 121 млн упаковок продукции по итогам 2024 года. Самая многочисленная группа лекарств компании — препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Как рассказал «Ъ-СПб» гендиректор «Вертекса» Георгий Побелянский, по предварительным данным, выручка компании оценивается на уровне 22 млрд рублей без НДС. Инвестиции в объекты производителя на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 2024 году превысили 1,8 млрд рублей.

«Доля лекарств в объеме продаж фармацевтической компании "Вертекс" в 2024 году составила 90%. В свою очередь, около 76% из них в натуральном выражении пришлось на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших. Около 10% в объеме продаж составляют косметическая продукция и БАДы,— прокомментировал господин Побелянский.— В портфеле компании свыше 420 позиций, из них более 300 — это лекарства. Остальные продукты — косметические средства и БАДы».

Лекарства на экспорт

Одним из ключевых инструментов стимулирования внутреннего рынка является экспорт. Выручка от зарубежных поставок позволяет инвестировать в развитие производства и инноваций.

Как рассказал гендиректор ООО «НТФФ "Полисан"» Дмитрий Борисов, в 2024 году компания произвела более 28 млн упаковок лекарственных препаратов (ЛП), увеличив показатели прошлого года на 20%. На 2025 год фармпроизводитель планирует прирасти на 20% по экспортному направлению.

«2024 год показал хорошие результаты: увеличение экспортируемого нами объема составило 50%. Рынки стран ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Киргизия) и соседних государств (Узбекистан и Монголия) демонстрируют устойчивый рост и обладают рядом привлекательных для "Полисана" характеристик, мы видим положительную динамику наших позиций на рынках стран Юго-Восточной Азии. Также активно разрабатываем новый для нас рынок Индонезии»,— поделился господин Борисов.

Что касается «Герофарма», то сейчас компания поставляет инсулины в 14 стран: в СНГ, Монголию, Венесуэлу, Марокко.

Основной рынок для «Вертекса» российский, но при этом продукция также представлена в ряде стран СНГ и ближнего зарубежья. Основные рынки за пределами РФ, где представлены их лекарства,— Белоруссия, Армения, Азербайджан, Узбекистан Таджикистан, Туркменистан. В 2024 году объем поставок препаратов «Вертекса» в эти страны составил около 1,8 млн упаковок.

В числе вызовов, что стоят перед рынком, производители называют сложную платежную и транспортную логистику экспорта и импорта, а также проблему обеспечения производственного рынка заводов запчастями для высокотехнологического западного оборудования.

«Уже сделано очень многое в отношении технологического суверенитета, но есть ряд нерешенных проблем,— комментирует директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.— Сохраняется высокая зависимость от сырья и вспомогательных компонентов, это огромная номенклатура, производство которой важно постепенно локализовывать в нашей стране, это, в том числе, будет определять успех конкретных продуктов на экспортном направлении, потому что рассчитывать эффективно работать на экспорт, приобретая сырье в Китае или Индии, бессмысленно. Сейчас производство готовых ЛП довольно развито даже в относительно небольших странах мира, и реально конкурировать можно или за уникальные высокотехнологичные продукты, или за продукты с глубокой локализацией с высокой добавленной стоимостью».

Ксения Ахметжанова