Центральные районы Ярославля возглавил экс-сотрудник ФСИН

Руководителем администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля стал Юрий Емец. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Юрий Емец имеет юридическое образование, 2 года служил в красноярской полиции, более 25 лет служил в уголовно-исполнительной системе РФ. В 2021 году его назначали руководителем ярославского управления ФСИН. Господин Евраев добавил, что в декабре 2024 года господин Емец перешел на муниципальную службу в мэрию — работал помощником-референтом мэра.

«Юрий Евгеньевич обладает необходимыми профессиональными и личными качествами, чтобы показать себя эффективным руководителем центральных районов города»,— написал господин Евраев.

Напомним, что за последние два года глава центральных районов неоднократно менялся. После ухода Александра Трудоношина пост занимали Алексей Соков, Любовь Сергеева и Андрей Самохвалов, который проработал менее двух месяцев.

Алла Чижова