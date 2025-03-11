Кубанский депутат призвал пересмотреть финансирование фильмов Сарика Андреасяна

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением пересмотреть финансирование фильмов режиссера Сарика Андреасяна после скандала в московском Киноколледже №40. По словам парламентария, творчество постановщика не только не пользуется спросом у зрителей, но и демонстрирует неуважение к культуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

С 2014 года, утверждает депутат, из бюджета на фильмы господина Андреасяна было выделено 590 млн руб., из которых 415 млн поступили в виде субсидий, а 175 млн — как возвратные средства Фонда кино. Однако коммерческий успех картин остается небольшим.

Особую обеспокоенность депутата вызвало выступление режиссера в московском Киноколледже №40, где Сарик Андреасян допустил резкие высказывания в адрес Андрея Тарковского и использовал ненормативную лексику при общении со студентами. Конфликт произошел неделей ранее и вызвал широкий резонанс в соцсетях.

«И это культурный деятель? Вместо вдохновения — хамство и мат. Перед нами не режиссер, а заносчивый тип, который пасует перед студентами. Зачем ему давать бюджетные деньги? Давайте перестанем спонсировать того, кто ненавидит классику и посылает ребят на три буквы»,— высказался господин Гусев.

По мнению депутата, поведение режиссера не соответствует статусу человека, получающего государственную поддержку, а его публичные заявления могут негативно сказаться на молодых кинематографистах и репутации отечественного кино.

Вячеслав Рыжков