Игра в антимонополию

Нижегородское управление ФАС изучает заявления мигрантов, которые пожаловались на региональный паспортно-визовый сервис МВД России (ПВС, миграционный центр) и работающую в нем клинику ООО «Медицинасервис». Она проводит медосвидетельствования иностранцев в миграционном центре по принципу «одного окна». По версии заявителей, это нарушает закон о конкуренции. В деле есть ходатайства других клиник, в том числе областного диагностического центра. По версии близких к ПВС источников, в регионе развернулась борьба за прибыльный рынок медуслуг для мигрантов, в котором также заинтересованы теневые посредники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комиссия Нижегородского УФАС начала рассмотрение жалобы иностранных граждан Эльчина Галиба оглы Ибадли и Ахрора Нуралиева на региональный миграционный центр (филиал ПВС МВД России) и работающую в нем частную клинику «Медицинасервис». Она оказывает мигрантам услуги по принципу «одного окна», проводя медицинское освидетельствование на предмет возможных опасных заболеваний гепатитом, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией. Также иностранцев тестируют на возможное употребление наркотических и психотропных веществ.

В марте к участию в антимонопольном деле было решено привлечь еще четырех граждан из Узбекистана и Таджикистана. Один из заявителей из-за незнания русского языка не смог внятно сформулировать свои претензии. Через своих представителей мигранты пожаловались на то, что в нижегородском миграционном центре у них, якобы, не принимают документы с медицинскими заключениями, сделанными в других клиниках, а преимущественное положение «Медицинасервис» в предоставлении медуслуг нарушает принципы конкуренции. Интересы заявителей в УФАС представляет Сергей Дементьев. В мае 2023 года, когда мигранты массово штурмовали двери миграционного центра в последний день срока оформления патентов, он вел переговоры с руководством от их лица, представляясь журналистам директором фирмы по оказанию юридических услуг иностранцам.

Антимонопольная комиссия запросила в паспортно-визовом сервисе МВД письменное обоснование выбора ООО «Медицинасервис» в качестве резидента миграционного центра, отчеты клиники, обоснование ее тарифов и прочую документацию. Кроме того, в деле имеется письмо от областного клинико-диагностического центра о том, что нескольким иностранцам, прошедшим освидетельствование в КДЦ, в миграционном центре оказывалось «воспрепятствование в приеме документов». Клиника «Единый медицинский центр», также имеющая право проводить медобследование иностранцев, предоставила копии двух заявлений о возврате денег от тех, у которых не приняли документы. В медицинских учреждениях, чьи медобследования не приняли в миграционном центре, комментировать разбирательство в УФАС не стали.

Знакомый с ситуацией собеседник «Ъ» утверждает, что версия о блокировании заключений других медклиник и о том, что мигрантов якобы вынуждают проходить повторное освидетельствование в миграционном центре, при опросе самих заявителей не подтвердилась.

«Какие-то документы были приняты не с первого раза из-за ошибок в них. Где-то были нарушены сроки, но претензий к медосвидетельствованию и приему документов от медучреждений нет. Миграционные центры в регионах созданы для того, чтобы можно было в одном месте получить все услуги для оформления патента. В Нижегородской области такой центр находится на удалении от жилых массивов, чтобы предотвратить пересечение местных жителей с еще не прошедшими медосмотр иностранцами, у которых могут быть различные инфекционные заболевания. В свое время миграционный центр приглашал все заинтересованные организации переехать или открыть филиалы на своей территории. Из клиник согласилась только одна. Естественно, что поток клиентов у нее вырос, несмотря на более высокую стоимость услуг по сравнению с конкурентами. Отказавшись в свое время арендовать эти помещения и снизив стоимость услуг, они получили резкое падение востребованности медосвидетельствования мигрантов. А это существенная строка в доходах»,— пояснил он.

По мнению собеседника «Ъ», другие медучреждения, в том числе находящиеся в центре города, таким способом решили побороться за утерянную выгоду.

Причем эти клиники не имеют отдельных входов для иностранцев, которых часто организованно привозят автобусами. Неясно, как обычная клиника будет разделять поток мигрантов с пациентами из числа местных жителей.

Кроме того, в заработке на оформлении документов заинтересованы и различные «серые посредники, работающие в теневой экономике». Поэтому назрела необходимость цифровизовать посреднические услуги в сфере трудовой миграции, что поможет сделать ее структурированной и максимально прозрачной.

По словам управляющего партнера юрфирмы «Войнов, Маслов и партнеры» Александра Маслова, статьей 15 ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. «Если заявители докажут свою правоту и УФАС установит, что принимаются документы только от одной организации, это может быть признано нарушением закона. По результатам рассмотрения комиссия УФАС может выдать обязательное к исполнению предписание и оштрафовать нарушителей»,— добавил юрист. Он такде отметил, что в случае признания жалобы обоснованной будет создан прецедент для аналогичных судебных решений в других субъектах РФ.

Роман Кряжев