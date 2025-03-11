На Кубани количество штрафов с камер в 2024 году сократилось на 63%

В 2024 году в сравнении с 2023 годом количество постановлений о назначении штрафов, вынесенных с помощью камер фотовидеофиксации за нарушения ПДД в Краснодарском крае, уменьшилось на 63%. Это следует из информации, предоставленной «Ъ-Кубань» в Госавтоинспекции региона. По итогам прошлого года в отношении собственников транспортных средств вынесено 1,9 млн постановлений на сумму 1,1 млрд руб. В 2023 году — 5,2 млн постановлений на сумму 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«За 12 месяцев 2024 года Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств за нарушения правил дорожного движения в отношении собственников транспортных средств вынесено 1,9 млн постановлений на сумму 1,1 млрд руб. За аналогичный период 2023 года вынесено 5,2 млн постановлений на сумму 3 млрд руб.»,— сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

Как писал «Ъ-Кубань», чаще всего в ушедшем году водители не уступали дорогу пешеходам — почти 42 тыс. раз. Больше 38 тыс. раз возбуждались дела из-за выезда на встречную полосу.

Андрей Куценко