Суд ликвидировал омскую церковь за демонстрацию икон с националистами

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Омского областного суда о ликвидации местной религиозной организации «Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в Омске». Об этом сообщает пресс-служба Омского областного суда.

По данным суда, в период 2023-го и 2024 годов в здании религиозной организации публично демонстрировались иконы и печатные издания, посвященные деятельности Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ), а также их руководителям — Степану Бандере и Роману Шухевичу. Кроме того, говорится в сообщении суда, прихожанами обсуждалась поддержка украинской стороны в ходе специальной военной операции.

Уточняется, что омский приход был филиалом Римско-католической Преображенской Епархии в Новосибирске. Представители организации заявили, что это разбирательство «оскорбляют всех католиков, на которых падает тень обвинений в экстремизме». Судом эти доводы «были расценены как форма эмоционального воздействия, поскольку не имели под собой реальных оснований».

Александра Стрелкова