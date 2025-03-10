В МЦУ рассказали, почему на улицах Анапы пахнет газом

В Муниципальном центре управления Анапы объяснили, почему на улицах города жители чувствуют запах газа. Обеспокоенные граждане обращались в службу 112 и сообщали о запахе в городских сообществах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Как информирует управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Новороссийска, источником запаха является не газ. Запах исходит из резервуаров танкеров, которые находятся на рейде в море недалеко от Анапы. В этих резервуарах скапливаются газы, и при погрузке нефти происходит их выброс в атмосферу.

В случае сохранения текущей погоды и проведения работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска, в Анапе будет ощущаться стойкий запах, который будет появляться регулярно. В городе не в первый раз ощущают запах нефтепродуктов. Обычно он появляется, когда атмосферное давление низкое, а ветер дует с юга или юго-востока.

Алина Зорина