Очень приютно

В Лысьве планируется строительство социального центра для детей-сирот и пожилых людей. Проектом займется недавно зарегистрированный Фонд «Обитель милосердия в честь княгини Елисаветы». Его соучредителем является депутат заксобрания Прикамья Николай Благов. По словам авторов проекта, детдом предполагается возвести на пожертвования благотворителей при местном храме, а пока инициаторы ищут подходящее место для постройки. Ранее Николай Благов выступал с предложением обустроить в Прикамье элитные детские дома. Эксперты отмечают, что Прикамье нуждается в возведении новых социальных учреждений. Однако на реализацию проекта могут повлиять необходимость крупных вложений и дефицит квалифицированных сотрудников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Благов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Николай Благов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Лысьве Пермского края зарегистрирован Фонд «Обитель милосердия в честь княгини Елисаветы». Соответствующая информация появилась на прошлой неделе в «СПАРК-Интерфакс». Организация ведет деятельность по защите особых групп населения, улучшению положения гражданского населения и поддержке общественности, а также проводит культурные и развлекательные мероприятия. Кроме этого, организация занимается выращиванием зерновых и однолетних культур и предоставляет места для временного проживания. Учредителями являются экс-директор АО «Газпром газораспределение Пермь», депутат заксобрания Прикамья Николай Благов, местные депутаты Роман Лекомцев и Всеволод Пузанов, а также Ольга Берлякова. Руководителем Фонда выступает Петр Евтихеев. Согласно Rusprofile, господин Евтихеев числится настоятелем трех религиозных организаций в селе Кын и Лысьве. По данным 2ГИС, юридический адрес организации совпадает с местоположением лысьвенского собора Троицы Живоначальной.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» Николай Благов, на базе созданного Фонда планируется строительство совмещенного дома для детей-сирот и престарелых. По словам Всеволода Пузанова, проект сейчас в стадии разработки, совладельцы ищут подходящую локацию для соцобъекта. Гос­подин Пузанов подчеркнул также, что детдом будет открыт под эгидой местного Свято-Троицкого храма.

В 2023 году депутат заксобрания Пермского края (ЛДПР) Николай Благов предлагал решить проблему рождаемости с помощью создания элитных детских домов. Он пояснял, что нежелательная беременность несовершеннолетних часто заканчивается абортами, а позже приводит к бесплодию. По его словам, для решения демографического вопроса федеральным властям необходимо создать психологические службы, где специалисты, среди прочего, предлагали бы несовершеннолетней матери вариант размещения ребенка в детском доме. «Но это должен быть именно элитный детский дом. В послевоенное время суворовские детдомы дали нам много замечательных военных специалистов. Существуют элитные техникумы, вузы, и мы должны создать подобные детские дома, скажем, с математическим или инженерным уклоном»,— говорил депутат. По его словам, фракция ЛДПР хотела выйти с соответствующей инициативой в Законодательное собрание. Идея также предполагала пересмотр системы и содержания детских интернатов.

Согласно открытым данным, в Лысьве работают три детских дома, в том числе краевой и ГКУСО «Центр помощи детям» (ЦПД). Организация оказывает соцподдержку сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обеспечивает временным приютом несовершеннолетних в условиях стационара. Кроме этого, в ЦПД предусмотрена помощь детям-инвалидам. Также в Лысьве находится несколько частных пансионатов для престарелых. Например, по данным официального сайта хосписа «Близкие», пансионат представляет собой дом отдыха с современными номерами. Стоимость проживания варьируется от 1,1 до 2,1 тыс. руб. в день. Частный центр «Золотой век» принимает пенсионеров с тяжелыми заболеваниями и ограниченными возможностями здоровья.

Согласно статистической информации проекта «Если быть точным», на 2023 год в Прикамье численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила более 10 тыс. чел. При этом опыт создания детских домов и центров помощи детям при храме в регионе уже есть. Так, в Верещагино с 1998 года действует детский приют при Свято-Лазаревском женском монастыре. Для воспитанников ежегодно организуется выездной палаточный лагерь, доступны занятия в конно-спортивной школе. В краевой столице при архиерейском подворье храма святого праведного Симеона Верхотурского работает центр поддержки материнства и детства «Колыбель».

Учредитель пермского ООО «Дом сестринского ухода „Благо“», управляющего одноименным пансионатом для престарелых, Константин Шедов отмечает, что Прикамье нуждается в дополнительных социальных объектах, в которых предоставляли бы медицинскую и психологическую помощь пожилым людям и детям, оставшимся без поддержки близких. Вместе с этим, совмещенный формат пансионата является нестандартным для подобных организаций. По словам эксперта, в данном случае важно соблюсти грань между уходом за взрослыми и за детьми, так как способы коммуникации и помощи этим группам отличаются.

Господин Шедов отметил также, что в Прикамье действуют строгие требования к содержанию социальной инфраструктуры, поэтому, вероятно, проект потребует немалых вложений. «Особое внимание стоит обратить на выбор локации и здания, которое должно соответствовать законодательству по всем параметрам. Трудности могут возникнуть и с поиском медицинского персонала»,— подчеркнул руководитель пансионата.

По словам руководителя пермского регионального отделения общественной организации «Содействие детскому отдыху» Валерия Долгих, в проектах, связанных с организацией содержания детей, необходимо учитывать не только требования пожарной и санитарной безопасности, но и качественный подбор квалифицированных педагогов. «Важно четко определиться с направлением деятельности и только после этого искать нужные кадры в воспитательной и образовательной сферах»,— подчеркнул господин Долгих.

Анастасия Леонтьева