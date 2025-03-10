Миноритарные функции

В ПАО «Краснокамский завод металлических сеток», одном из крупнейших отраслевых предприятий в Европе, сменился миноритарный акционер. Пакет 29,9% акций приобрела жительница Перми Жанна Бурдина. Ранее он принадлежал Людмиле Хайруллиной, матери бывшего замглавы администрации Перми Эдуарда Хайруллина. Сумма сделки могла составить 50–100 млн руб. Мажоритарным совладельцем предприятия остается его директор Дмитрий Пищальников. Смене совладельца предшествовал корпоративный конфликт на заводе из-за невыплат дивидендов. О гос­поже Бурдиной известно, что она занимается бизнесом в качестве ИП, в отношении нее возбуждалось 27 исполнительных производств. Источник, близкий к гос­подину Пищальникову, говорит, что смена акционера для мажоритария стала неожиданностью. Эксперты отмечают, что миноритарий с таким пакетом может влиять на деятельность общества.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Хайруллин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Эдуард Хайруллин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Существенный факт о деятельности ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС), касающийся смены акционера, был опубликован 3 марта. Из раскрытия информации следует, что 29,9% в обществе теперь принадлежат Жанне Валентиновне Бурдиной. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 1994 году она была зарегистрирована в качестве ИП с основным видом деятельности «торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах», в 2017 году этот статус был прекращен. В 2022 году она вновь была зарегистрирована в качестве ИП, который занимается денежным посредничеством и предоставляет услуги брокера. С 2016 по 2020 год в отношении госпожи Бурдиной было возбуждено 27 исполнительных производств на сумму 1,235 млн руб., из них 1,181 млн — долги по кредитам.

Собеседник среди машиностроителей Краснокамска знает, что владельцы миноритарного пакета готовы были расстаться с ним за суммы свыше 100 млн руб., тогда как он оценивает его максимум в 50 млн руб.

ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» зарегистрировано в 1991 году. По данным сайта компании, завод является одним из крупнейших предприятий в Европе, специализирующихся на производстве данной продукции. За девять месяцев прошлого года выручка предприятия составила 476,81 млн руб., чистая прибыль 23,247 млн руб. Мажоритарным акционером компании с пакетом 48,1% является директор КЗМС Дмитрий Пищальников. В мае 2022 года КЗМС объявил, что инвестирует в развитие производства 165 млн руб., его завершение планируется в 2026 году. В Rusprofile последний раз сведения о выплате дивидендов указаны за 2021 год (на эти цели направлено 30 млн руб.).

Пакет акций, перешедший к Жанне Бурдиной, принадлежал Людмиле Хайруллиной, матери бывшего первого замглавы администрации Перми Эдуарда Хайруллина. До 2021 года он сам был акционером КЗМС, но после поступления на муниципальную службу передал своей пакет родственнице. Акционером завода он стал в 2009 году, когда предприятие было выкуплено им и его компаньоном Дмитрием Пищальниковым у группы «Витус».

Последние несколько лет между совладельцами КЗМС развивается корпоративный конфликт. Собеседники «Ъ-Прикамье» утверждают, что он возник из-за требований миноритариев выплатить дивиденды. В 2023 году госпожа Хайруллина обратилась к ПАО с требованием предоставить ряд документов, которые были частично удовлетворены. Также она безуспешно пыталась добиться признания недействительными ряда сделок между КЗМС и ООО «Россомаха».

С Дмитрием Пищальниковым по известным редакции телефонам связаться не удалось. Источник, знакомый с его позицией, пояс­нил, что информация о появлении нового акционера стала для него неожиданной. «Обычно такие планы обсуждаются между партнерами,— говорит он.— Есть подозрения, что новый миноритарий может быть номинальным или временным, но он точно может оказывать давление на основного акционера». При этом собеседник «Ъ-Прикамье» сообщил, что завод продолжает работать и готов сотрудничать с новыми инвесторами. В то же время, источник полагает, что в ближайшие годы компания вряд ли сможет выплачивать дивиденды, поскольку заработанные средства уходят на текущую деятельность и модернизацию производства.

С Эдуардом Хайруллиным по известному редакции номеру телефона связаться также не удалось, он не ответил на звонки.

Эксперты «Ъ-Прикамье» говорят, что у миноритариев есть возможность влиять на деятельность компании. Партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин отмечает, что, с одной стороны, у миноритария более 25% акций, а это позволяет ему запрашивать у ПАО документы о финансово-хозяйственных операциях, включая первичные документы бухгалтерского учета. Далее, на основании этих документов, миноритарный акционер в принципе может оспаривать невыгодные обществу сделки, повлекшие причинение компании убытков, и далее взыскивать их с руководителя ПАО и членов коллегиальных органов общества. Впрочем, он должен будет доказать факт таких убытков. «С другой стороны, этот пакет акций не позволяет миноритарию ни сменить руководителя общества, ни принять решение о выплате дивидендов. Без принятого общим собранием акционеров решения о распределении прибыли требовать выплаты дивидендов акционер не вправе»,— говорит эксперт.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит рассказывает, что у акционера с пакетом 29,9% акций ПАО есть только один вариант влияния на мажоритария — блокировка принятия на общем собрании акционеров решений, требующих 75% голосов. Это внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его новой редакции, а также ликвидация компании, определение количества и номинальной стоимости акций, согласие на совершение крупных сделок и решение о делистинге. «Кроме того, такой акционер может донимать общество исками об оспаривании совершенных сделок и взыскании убытков, а также о предоставлении больших объемов информации о деятельности общества»,— пояс­нил господин Пустовит.

Дмитрий Астахов