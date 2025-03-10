Мэрия Перми купить в лизинг пять китайских кроссоверов

Центр организации закупок объявил аукцион на право представления лизинга пяти машин Haval F7 для нужд администрации Перми. Об этом сообщила телекомпания «Рифей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, срок аренды составит 30 месяцев. Максимальная цена контракта определена в 24,5 млн руб. Автомобили будут использоваться для перевозки муниципальных служащих. Как сообщили в мэрии Перми, закупка проводится в интересах МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» в рамках плановой работы по обновлению автопарка. Для осуществления закупки заказчиком получено разрешение Минпромторга РФ.

«Закупка транспортных средств осуществляется в соответствии с перечнем легковых автомобилей с российским идентификационным номером транспортного средства (VIN), использование которых представляется приоритетным для государственных и муниципальных служащих»,— отметили в мэрии.