Мэрия Перми купить в лизинг пять китайских кроссоверов
Центр организации закупок объявил аукцион на право представления лизинга пяти машин Haval F7 для нужд администрации Перми. Об этом сообщила телекомпания «Рифей».
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Как указано в техническом задании, срок аренды составит 30 месяцев. Максимальная цена контракта определена в 24,5 млн руб. Автомобили будут использоваться для перевозки муниципальных служащих. Как сообщили в мэрии Перми, закупка проводится в интересах МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» в рамках плановой работы по обновлению автопарка. Для осуществления закупки заказчиком получено разрешение Минпромторга РФ.
«Закупка транспортных средств осуществляется в соответствии с перечнем легковых автомобилей с российским идентификационным номером транспортного средства (VIN), использование которых представляется приоритетным для государственных и муниципальных служащих»,— отметили в мэрии.