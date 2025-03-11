Как ваше слово в Telegram’е отзовется

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела журналиста Надежды Кеворковой. Ее обвиняют в двух эпизодах публичного оправдания терроризма из-за публикаций в Telegram-канале. Сама подсудимая вину не признала, а допрошенные в суде свидетели назвали ее «настоящей христианкой», которая всегда осуждала экстремизм и терроризм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свидетели охарактеризовали Надежду Кеворкову как большого профессионала и неравнодушного человека

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Свидетели охарактеризовали Надежду Кеворкову как большого профессионала и неравнодушного человека

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Поддержать 66-летнюю подсудимую в суд приехали больше трех десятков человек, среди которых были ее 90-летний отчим и пожилой дядя на ходунках. Однако маленький зал вместил единицы, и тогда судья Роман Владимиров на время оглашения обвинительного заключения решил переместиться в более просторный по соседству. Из зачитанного там прокурором документа следовало, что журналист дважды «совершила публичное оправдание терроризма» с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УКФ). За это предусмотрено наказание от штрафа до заключения на семь лет.

В основу дела легли материалы, которые Надежда Кеворкова разметила у себя в Telegram-канале. Первый, выложенный 23 сентября 2018 года, являлся репостом публикации погибшего в начале августа того же года в Центральноафриканской Республике (ЦАР) военкора Орхана Джемаля. Его статья, написанная за восемь лет до этого, посвящена нападению боевиков на Нальчик в 2005 году.

Проведенная по делу комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза пришла к выводу, что текст содержит признаки оправдания деятельности участников вооруженного мятежа и создает их идеализированный образ, представляя деятельность как вынужденную и «соответствующую догмам ислама», «приводящую мусульманина в рай».

В другом посте от 1 сентября 2020 года, автором которого выступила сама Надежда Кеворкова, говорилось, что талибы (участники признанного в России террористическим и запрещенного движения.— “Ъ”) добиваются освобождения из тюрем Афганистана своих пленников у «кабульского режима». Экспертиза сочла, что текст содержит признаки оправдания деятельности участников движения «Талибан», признанного в России террористическим и запрещенного.

Стоит отметить, что на публикации сотрудники Главного управления по противодействию экстремизма МВД России обратили внимание лишь 17 марта 2023 года, а 6 мая 2024 года госпожу Кеворкову задержали и заключили в СИЗО.

Гособвинитель заявил, что Надежда Кеворкова «желала донести до неограниченного круга лиц свое мнение о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».

Когда прозвучало обвинительное заключение, подсудимая заявила, что вину не признает и более подробно выскажется на заключительной стадии процесса — в прениях сторон.

После этого суд допросил свидетелей: дочь подсудимой Софью Ведюшкину, брата Владимира Адамовича, бывшего мужа, журналиста Максима Шевченко и журналиста Ирину Гордиенко, 88-летнюю мать подсудимой Людмилу Козлову и друга фигурантки Вардана Варданяна.

Все они охарактеризовали подсудимую как большого профессионала, честного и неравнодушного человека, упоминали, что она работала в православной гимназии «Радонеж», а также сотрудничала с рядом известных СМИ, среди которых «Независимая газета», газета «Газета» и английская редакция телеканала Russia Today. «Она была ведущим журналистом в области религии, делала интервью с патриархом Алексием II, с представителями всех основных конфессий, с Башаром Асадом (бывший президент Сирии.— “Ъ”),— рассказала дочь подсудимой.— Она занимала свою нишу и считалась в ней одним из главных экспертов». Высоко отзывались свидетели и о человеческих качествах подсудимой, которая, как они рассказали, отправилась преподавать историю, естествознание и литературу детям в высокогорное дагестанское село, узнав о том, что местную школу могут закрыть из-за нехватки учителей. Бывший муж подсудимой Максим Шевченко заверил, что госпожа Кеворкова никогда не высказывала суждения, оправдывающие экстремистскую деятельность, а напротив, всегда осуждала терроризм и экстремизм. «Надя настоящая христианка, как это описано в Евангелии. Я знаю, что она будет такой же до своего последнего вздоха»,— сказал господин Шевченко.

Он и другие свидетели сообщили, что госпожа Кеворкова тяжело переживала смерть в ЦАР своего друга Орхана Джемаля.

«Тогда она все время плакала и, на мой взгляд, не отдавала себя отчета. Она была чернее земли и все, что касалось его текстов и стихов, она воспринимала как сакральный святой объект»,— сказал господин Шевченко. Тяжелое психологическое состояние подсудимой подтвердила и вдова Орхана Джемаля, журналист Ирина Гордиенко.

В суде госпожа Гордиенко также высказала удивление по поводу обвинения госпожи Кеворковой в поддержке движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России.— “Ъ”). «Насколько я знаю позицию РФ, "Талибан" (признан террористическим и запрещен в России.— “Ъ”) хотя по формальным признакам все еще входит в реестр запрещенных организаций, но это не мешает министру иностранных дел принимать их делегации и заключать с ними какие-то соглашения»,— сказала она.

Защитник подсудимой Калой Ахильгов просил суд оказать помощь в вызове на процесс для допроса как свидетеля полномочного представителя президента России в Афганистане Замира Кабулова, дабы тот подтвердил, что в настоящее время общественная опасность от публикации госпожи Кеворковой об этой стране отсутствует, но суд просьбу отклонил.

Ожидается, что 12 марта в суде исследуют результаты проведенной по делу экспертизы, допросят обнаружившего в сети публикации оперативника, после чего пройдут прения сторон и суд удалится на вынесение приговора. Адвокат Калой Ахильгов заявил “Ъ”, что защита намерена настаивать на оправдании журналистки. «Мы не помним, чтобы суд оправдывал по таким статьям, поэтому если суд назначит ей штраф, для нас это будет сродни оправданию»,— сказал защитник.

Мария Локотецкая