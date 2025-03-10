В марте предложение от бьюти-специалистов в Сочи выросло на 19%

Накануне весенних праздников 2025 года предложение от бьюти-специалистов в Сочи выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Самыми востребованными процедурами у жительниц города стали спа-услуги, за ними следуют маникюр и педикюр, третье место заняли услуги парикмахера. Замыкают пятерку лидеров услуги мастеров по работе с ресницами и бровями, а также эпиляция.

В феврале 2025 года максимальный прирост спроса наблюдался на услуги визажистов — 35% по сравнению с январем. Популярность парикмахерских услуг возросла на 12%, а специалистов по оформлению ресниц и бровей — на 10%. Количество объявлений от парикмахеров увеличилось на 24%, а от мастеров по ресницам и бровям — на 34%.

Мария Удовик