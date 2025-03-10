билайн запустил 4G-интернет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге

Уже к первой игре на новой ледовой арене столицы Свердловской области билайн развернул indoor*-сеть, обеспечив болельщиков и поклонников хоккея доступом к мобильным сервисам на скорости 4G.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

билайн организовал покрытие высокоскоростным мобильным интернетом на «УГМК-Арене», которая сегодня примет первый матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и станет одной из ключевых площадок для проведения различных соревнований и культурных мероприятий в Екатеринбурге. Теперь клиенты оператора на самом большом крытом спортивном сооружении Уральского региона даже при полных трибунах арены смогут комфортно пользоваться необходимыми мобильными сервисами.

Высокая скорость передачи данных в сети билайн на территории многофункционального стадиона позволяет зрителям быстро получать доступ к онлайн-контенту, делиться впечатлениями от игры в соцсетях и мессенджерах в режим реального времени. Качественное покрытие голосовой связью и 4G-интернетом обеспечивается indoor-базовой станцией, установленной специалистами оператора внутри ледовой арены. Благодаря такому решению сигнал сотовой связи равномерно распределяется по комплексу, включая трибуны, зоны отдыха и рестораны, помещения для спортсменов и сотрудников.

Павел Литвяков, директор Екатеринбургского отделения билайна:

«Запуск 4G-интернета на «УГМК-Арене» был осуществлен к моменту проверки комиссией КХЛ соответствия объекта требованиям лиги. Наличие стабильной связи – важный фактор для комфорта болельщиков, игроков и организаторов мероприятий на спортивном сооружении. Процесс монтажа и запуска телеком-оборудования занял всего шесть дней, что стало возможным благодаря слаженной работе и большому опыту нашей команды, а также использованию современных решений. Несмотря на сжатые сроки, проект был реализован с учетом всех потребностей в услугах связи на крупных спортивных объектах, где тысячи людей одновременно пользуются мобильной сетью.

Мы гордимся тем, что стали одними из первых операторов, обеспечивших высокоскоростной интернет на новой арене. Это подтверждает нашу готовность даже в условиях ограниченного времени решать сложные задачи и предоставлять клиентам лучший сервис».

билайн продолжает развивать сеть и улучшать качество связи на ключевых объектах Свердловской области и Уральского региона, предлагая пользователям качественную голосовую связь и надежное покрытие высокоскоростным интернетом.

*indoor – в помещении (англ.)

ПАО «ВымпелКом»