Продажи TSMC в начале года выросли почти на 40%

По данным Bloomberg, общая выручка крупнейшего в мире производителя чипов, тайваньской TSMC, за первые два месяца текущего года выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 553 млрд тайваньских долларов ($16,8 млрд). За весь 2024 год рост выручки составил 34%. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что по итогам первого квартала выручка TSMC может увеличиться на 41%. По их мнению, ситуация с показателями этой компании рассматривается как показатель состояния индустрии полупроводников в целом.

Продолжающийся бум технологий искусственного интеллекта (ИИ) поддерживает высокий спрос со стороны производителей электроники. На прошлой неделе американская Broadcom заявила, что производители электроники продолжают выделять существенные средства на закупку чипов для ИИ. А ранее еще одна тайваньская компания, Hon Hai Precision Industry, сообщила о росте своей выручки за первые два месяца года на 25%.

Евгений Хвостик