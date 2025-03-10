В трех областях России появятся новые особые экономические зоны

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Вологодской, Московской и Новосибирской областях. На их территории инвесторы смогут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях. Об этом говорится в пресс-релизе правительства.

На территории ОЭЗ «Вологодская» шесть компаний-резидентов займутся производством мебели, подшипников, амальгамных ламп, а также созданием деревянных стройматериалов. Суммарный объем инвестиций составит более 8,7 млрд руб. Также будет создано 788 рабочих мест.

В ОЭЗ «Новосибирск» планируют работать пять компаний, которые привлекут более 9,2 млрд руб. инвестиций и создадут более 700 рабочих мест. Проекты будут направлены на создание двух транспортно-логистических центров и строительство завода по производству тротуарной плитки.

В ОЭЗ «Большой Серпухов» на юге Московской области планируется реализовать семь инвестиционных проектов с объемом вложений более 8 млрд руб. Будет создано почти 900 рабочих мест. Инвесторы хотят запустить производство лекарственных препаратов, наладить изготовление устройств пожаротушения, а также создать отечественное оборудование для исследования ДНК.

ОЭЗ создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и логистической инфраструктуры. В России на текущий момент действуют 53 особые экономические зоны, в которых работают 1,2 тыс. резидентов.

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