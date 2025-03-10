В Амурской области выпадет две месячные нормы снега

Синоптики Приамурья дали предупреждение о подходе мощного циклона. 12–14 марта в регионе местами выпадет до двух месячных норм осадков, говорится в сообщении Амурского гидрометцентра.

По прогнозу осадки различной интенсивности, а именно снег и мокрый снег с суммарным количеством от одной до двух месячных норм, ожидается в центральных, южных, восточных районах и местами по северо-западу региона. При этом ожидается усиление ветра — в порывах до 10–15 м в секунду. Также вероятен гололед. Смена воздушных потоков на северные и приведет к понижению температуры на два—семь градусов ниже декадных норм.

Предыдущий сильный снегопад был в Приамурье в конце ноября 2024 года. Тогда в Благовещенске за несколько дней выпало более пяти месячных норм снега. Снегопад окрестили бурей столетия. В Благовещенске с последствиями того циклона окончательно не справились до сих пор, из города продолжают вывозить кучи снега и очищать тротуары от толщи снега, чтобы предотвратить подтопление талыми водами с наступлением тепла. В связи с новым грядущим снегопадом режим повышенной готовности мэрия Благовещенска пока не объявляла.

Анна Яшина, Благовещенск