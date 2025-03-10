Детский омбудсмен Камчатки взяла на контроль ЧП с избиением школьницы

Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае Инесса Койрович взяла под личный контроль ситуацию, связанную с дракой девочек-подростков в Петропавловске-Камчатском, в результате которой пострадала 13-летняя школьница.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @inessakoirovich Фото: @inessakoirovich

Сообщения об избиении школьницы тремя сверстницами появилась сегодня утром в социальных сетях. По предварительным данным, инцидент произошел около общежития на улице Бохняка. За избиением наблюдало около десятка подростков. Медики диагностировали у девушки черепно-мозговую травму и ушибы лица.

«В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, она продолжает находиться под наблюдением медицинских работников. Личности нападавших участников конфликта установлены. Правоохранительными органами ведется соответствующая работа с ними и со свидетелями инцидента»,— написала детский омбудсмен в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Следственное управление СКР по региону также ведет проверку инцидента.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский