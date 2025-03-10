В Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу по подросткам

В московском районе Солнцево мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетним, которые выгуливали собаку, сообщило столичное управление МВД. Никто не пострадал. Нападавший задержан.

Как добавила пресс-служба управления МВД, инцидент произошел 8 марта. Мужчина сделал «несколько выстрелов вверх» из пневматического пистолета.

Управление СКР по Москве возбудило уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, мужчина произвел выстрелы в сторону двух подростков. Нападавшего задержали, в ближайшее время его ждет допрос.

Telegram-канал Mash публикует записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что стрельба произошла во дворе жилых домов. Нападавший, сделав несколько выстрелов, подошел к двери одного из подъездов.

Потерпевшая сказала порталу MSK1, что во время прогулки «его собака побежала на нашу». По ее словам, она и ее друг начали уходить, после чего мужчина достал пистолет и открыл огонь. Как добавила девушка, они зашли в подъезд, около которого «еще какое-то время» их караулил нападавший.