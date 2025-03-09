Кубанский чиновник лишился дома в Подмосковье стоимостью 26 млн рублей

В Краснодаре вступило в силу решение суда об обращении в доход РФ имущества бывшего первого замминистра транспорта Краснодарского края Андрея Коновалова. Суд согласился с мнением прокуратуры о том, что чиновник не доказал законность получения средств, потраченных на приобретение дома стоимостью 26 млн руб. в Подмосковье.

Заявление об обращении в доход РФ имущества Андрея Коновалова направил в суд прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Надзорному органу стало известно, что в 2018 году близкая знакомая семьи Коноваловых оформила сделку по приобретению дома в Раменском муниципальном округе Московской области, но ее доходы не соответствовали тратам на недвижимость. Настоящим владельцем дома является Андрей Коновалов, занимавший должность первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края с 2017 по 2021 год. Официально задекларированный доход чиновника и его супруги за три года, предшествующих сделке, составил 13,9 млн руб., из которых 7,4 млн руб. были направлены на покупку недвижимости на Кубани. Прокуратура сделала вывод о нарушении Андреем Коноваловым антикоррупционного законодательства.

Андрей Коновалов возражал против изъятия имущества, утверждая, что на процессе представлены неточные данные о его доходах и расходах. Кроме того, ответчик ссылался на пропуск сроков исковой давности. Суд отклонил доводы ответчика.

Анна Перова, Краснодар