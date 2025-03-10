Авторынок катится инертно

Петербургский рынок новых легковых авто в феврале ожидаемо продолжил падение. Объемы продаж машин снизились год к году на 31%, а по отношению к предыдущему месяцу — на 11%. В марте снижение продолжится и, вероятно, достигнет 45–50% по сравнению с 2024-м, говорят эксперты. Проблему угасающего спроса, по мнению продавцов, решит только существенное уменьшение ключевой ставки, но ждать этого в ближайшие три-четыре месяца не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В феврале в Петербурге было зарегистрировано 3480 машин, что на 31% меньше год к году и на 11% — к предыдущему месяцу (3951 шт.). В Ленобласти число регистраций составило всего 997, что на 25% ниже в сравнении с февралем 2024-го и на 6% (1062 шт.) — к показателю прошлого месяца, следует из отчета «Автостат Инфо».

Топ продаж в городе с начала года не изменился. Самой востребованной маркой по-прежнему остается Lada (628 шт.). Следом идут Haval и Chery с 539 и 376 регистрациями.

В топ-10 февраля вошли и Geely (300), Changan (273), Belgee (127), Tank (110), суббренды Chery: Jaecoo (98), Jetour (81) и Omoda (95), а также подразделение Chery — Exeed (101 шт.).

Отрицательную динамику к прошлому февралю показали все вышеперечисленные бренды, кроме белорусского Belgee и китайского Omoda.

Самой популярной моделью в Петербурге стала Lada Vesta (198 шт.), сместившая с первого места Haval Jolion (168). Второе место у Chery Tiggo 7 Pro Max со 173 зарегистрированными машинами.

Автомобилей Xcite и Solaris, которые выпускаются на предприятиях Северной столицы «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan) и АГР (бывший Hyundai), в феврале продали всего 18 и 41 соответственно.

Столь слабый результат продаж новых автомобилей в первую очередь отражает уровень спроса, а не дефицит предложения. По спросу же ударили два фактора: последовательные действия ЦБ по охлаждению потребительского рынка и заметное укрепление рубля, которое сформировало у населения ожидания дополнительных дисконтов от продавцов, считает гендиректор компании «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

Член совета директоров и директор по развитию ГК «Автополе» Сергей Вайнер добавляет к упомянутым господином Слуцким рыночным факторам повышение утильсбора, высокую ставку Центробанка (ЦБ) и ужесточение нормативов ЦБ к оценке заемщиков.

Эксперт также отмечает, что радикальное сокращение поставок новых машин в РФ в феврале может подтолкнуть дистрибьюторов принимать решения по финансовой и мотивационной поддержке роста российского рынка, так как совокупные продажи уже достигли потолка спроса, а склады затоварены под завязку.

По данным агентства «Автостат», импорт новых легковых авто в Россию в предыдущем месяце сократился на 73% год к году и на 49% относительно января, до 16,2 тыс. штук. Ниже результаты были только в сентябре 2022-го, когда ввоз составил 15,7 тыс. машин.

Предполагаемые объемы продаж новых авто в марте участники рынка оценивают одинаково пессимистично.

Директор подразделения продаж холдинга Major в Петербурге Евгений Иванов прогнозирует продолжение негативной динамики как минимум до апреля. Господин Слуцкий считает, что этот рынок может провалиться на 45–50% к прошлогоднему результату.

«Восстановление может начаться только при существенном снижении ключевой ставки, но не думаю, что этого стоит ожидать в ближайшие три-четыре месяца»,— резюмирует эксперт.

Владимир Колодчук