ОДК продолжит управлять пермским разработчиком двигателя ПД-14

АО «ОДК-Авиадвигатель» опубликовало итоги внеочередного собрания акционеров общества. Оно прошло в заочной форме, бюллетени принимались до 28 февраля. В собрании приняли участие 96% акционеров АО. В повестке дня значился один вопрос — о продлении полномочий управляющей организации, в качестве которой вновь утверждено АО «ОДК». За продление полномочий высказались 99,9% участников собрания. На какой период продлевается срок управления пермским АО, в материалах общества не раскрывается. Предыдущий договор управления пермским заводом с ОДК был заключен пять лет назад — в 2019 году. До этого АО «ОДК-Авиадвигатель» управлялось рыбинским «ОДК-Сатурн».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

АО «ОДК-Авиадвигатель» (ранее — ОКБ-19, Моторостроительное конструкторское бюро) исторически было КБ, которое разрабатывало двигатели для Пермского моторного завода. Бюро конструировало сначала поршневые, а затем реактивные и турбореактивные двигатели, которые серийно изготавливались на заводах в Перми и Рыбинске. На «Авиадвигателе» разработаны двигатели семейства ПС-90 для самолетов семейства Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204/214. Компания сконструировала двигатель ПД-14 для перспективного самолета МС-21. Выручка АО за 2024 год — 26 млрд руб., чистая прибыль — 929,5 млн руб.