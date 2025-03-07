Главные новости за 7 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

На заседании Всемирного клуба петербуржцев (ВКП) член клуба, заслуженный художник РФ Иван Уралов предложил построить колокольню Смольного собора, которую в свое время не успел возвести Бартоломео Растрелли, в рамках создания Музея архитектуры и строительства Санкт-Петербурга. Автор инициативы представил два варианта размещения предполагаемого экспоната — на Смольной набережной или в Лахте.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что общественные слушания по проекту планировки территории под небоскребы «Лахта-2» и «Лахта-3» состоятся в апреле. На них будут обсуждать высоту зданий и территориальное зонирование.

Полиция задержала 48-летнюю уроженку Ростова-на-Дону по подозрению в содействии управлением борделями в Петербурге, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. По словам правоохранителей, в марте 2024 года они ликвидировали три притона — два из них располагались в Кудрово, еще один в подвале дома 5 по 4-й линии Васильевского острова.

На станции метро «Фрунзенская» завершили работы по демонтажу вестибюля и эскалаторов, сообщает пресс-служба комитета по транспорту 7 марта. По словам чиновников, сейчас ведутся работы по устройству свайного поля для фундамента нового вестибюля, в наклонном ходе идет демонтаж конструкций и устранение водопроявлений.

Виртуальная карта «Подорожник» стала доступна для скачивания всем петербуржцам и гостям города, сообщает пресс-служба Смольного. Новое мобильное приложение упростит процесс оплаты проезда для 5 млн пассажиров. Главное преимущество виртуальной карты над пластиковой — возможность пополнения баланса онлайн, без последующей необходимости посещать точки продажи или активации билетов.

Петербургская ГК «Маринэк» открыла в Нижнем Новгороде новое производство электрораспределительных устройств для морских и речных судов. На площадке планируется выпускать около 250 распределительных щитов всех видов, электромагнитные пускатели (ПЭМ) и пульты управления (ПУ) под брендом «МИРАН».

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект по сохранению станции метро «Кировский завод». Акт был опубликован 6 марта. Заказчиком выступает ООО «СМУ-19». Согласно документу, речь идет о капремонте и реставрации фасадов и интерьеров вестибюля, а также наклонного хода.

Петроградский районный Петербурга арестовал до 25 апреля мужчину, нанесшего граффити на ограждение возле «Газпром Арены». Как сообщили в пятницу, 7 марта в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) города, следствие усмотрело в надписи дискредитацию Вооруженных Сил РФ.