«Маринэк» запустил в Нижнем Новгороде производство оборудования для судостроения

Петербургская ГК «Маринэк» открыла в Нижнем Новгороде новое производство электрораспределительных устройств для морских и речных судов. На площадке планируется выпускать около 250 распределительных щитов всех видов, электромагнитные пускатели (ПЭМ) и пульты управления (ПУ) под брендом «МИРАН».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Инвестиции в расширение производственных мощностей составили порядка 140 млн рублей, рассказали «Ъ-СПб» в ГК «Маринэк».

На площадке будет реализован полный цикл производства: проектирование, сборка, подготовка документации для сертификатов Российского классификационного общества (РКО) и Российского морского регистра судоходства (РМРС).

В компании также отметили, что оборудование имеет сертификаты СТ-1, что является гарантией российского происхождения устройств, а вся рабочая конструкторская документация производится собственным штатом специалистов.

ООО «Маринэк» зарегистрировано 24 февраля 2011 года в Петербурге. Общество принадлежит ООО «Эра-Холдинг», которым в равных долях владеют Роман Бойчук и Надежда Морозова. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Маринэка» за 2023 год составила 572,3 млн рублей, чистая прибыль — 2,9 млн. Финотчетности за 2024 год компания не публиковала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГК «Маринэк» запустит производство платформ для управления беспилотными катерами.

Владимир Колодчук