Полиция задержала ростовчанку по подозрению в организации борделей в Петербурге

Полиция задержала 48-летнюю уроженку Ростова-на-Дону по подозрению в содействии управлением борделями в Петербурге, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам правоохранителей, в марте 2024 года они ликвидировали три притона — два из них располагались в Кудрово, еще один в подвале дома 5 по 4-й линии Васильевского острова.

Тогда же были задержаны двое предполагаемых организаторов подпольного бизнеса — 50-летний мужчина и 51-летняя женщина. В ходе дальнейших следственных действий была установлена их сообщница из Ростова-на-Дону.

Она занималась административными функциями по ведению деятельности борделей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники правопорядка закрыли притон, располагавшийся в доме 34 по проспекту Ленина в Выборге. На момент визита оперативников в помещении находились две девушки из Средней Азии и одна петербурженка.

Андрей Маркелов