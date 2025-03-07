Главные новости за 7 марта. Курск, Воронеж, Липецк, Белгород

Хинштейн прокомментировал новое дело о хищениях на линиях обороны под Курском.

Воронежский «Борхиммаш» и его владельца хотят обанкротить.

Курская корпорация развития лишилась земли под спорной стройкой в Железногорске.

Замминистра внутренней политики Воронежской области назначен Денис Вольф.

Возбуждено дело об убийстве мирных жителей в курских Погребках.

Власти Воронежа объявили торги на ремонт дорог и обновление разметки за 1,1 млрд.

Проректора липецкого ЕГУ отправили под домашний арест по подозрению в хищениях.

По факту гибели шестерых человек в аварии под Белгородом возбуждено дело.