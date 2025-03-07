Главные новости за 7 марта. Курск, Воронеж, Липецк, Белгород
Хинштейн прокомментировал новое дело о хищениях на линиях обороны под Курском.
Воронежский «Борхиммаш» и его владельца хотят обанкротить.
Курская корпорация развития лишилась земли под спорной стройкой в Железногорске.
Замминистра внутренней политики Воронежской области назначен Денис Вольф.
Возбуждено дело об убийстве мирных жителей в курских Погребках.
Власти Воронежа объявили торги на ремонт дорог и обновление разметки за 1,1 млрд.
Проректора липецкого ЕГУ отправили под домашний арест по подозрению в хищениях.
По факту гибели шестерых человек в аварии под Белгородом возбуждено дело.