По факту гибели шестерых человек в аварии под Белгородом возбуждено дело

Управление Следственного комитета России по Белгородской области возбудило уголовное дело по факту гибели людей в ДТП в Новооскольском районе Белгородской области. Об этом рассказали в самом ведомстве.

«Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть шести лиц»,— сообщили в СКР.

По версии следствия, 6 марта на дороге М2 «Крым» в районе села Великомихайловка Новооскольского горокруга водитель, управлявший микроавтобусом «Мерседес-Бенц», допустил нарушение правил дорожного движения и столкнулся с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении.

Ранее полиция сообщала, что все погибшие — пассажиры автобуса «Мерседес». Все они были сотрудниками АПХ «Мираторг», рассказали в самой компании. Пострадавших во втором автобусе — по данным региональной полиции, марки «Хендай» — нет. Четверо пострадавших пассажиров доставлены в медучреждения Белгородской области, один из них, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в тяжелом состоянии.

Мария Старикова