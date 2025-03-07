Хинштейн прокомментировал новое дело о хищениях на линиях обороны под Курском

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал новые факты хищений при строительстве фортификационных линий сооружений на границе с Украиной. Глава региона пообещал оказать содействие расследованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: правительство Курской области Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: правительство Курской области

«Как я не раз уже говорил, никакого снисхождения для коррупционеров на Курской земле нет и быть не может, особенно если речь идет о такой важней теме как обеспечение обороны и безопасности в воюющем регионе»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве по факту хищений при установке так называемых «зубов дракона» — бетонных пирамид. По неофициальной информации, при их изготовлении могли не соблюдаться нормы прочности.

Обустройство линий обороны на границе легко в основу нескольких уголовных дел. В конце прошлого года бывшие топ-менеджеры местной корпорации развития, через которую осуществлялось финансирование, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при организации работ. Позже полиция возбудила еще несколько уголовных дел о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении руководителей компаний-подрядчиков.

Владимир Зоркий