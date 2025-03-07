Курская корпорация развития лишилась земли под спорной стройкой в Железногорске

Власти Курской области расторгли договор аренды земельного участка, который застраивала местная корпорация развития в Железногорске. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов.

Как рассказал омбудсмен, вопрос законности и целесообразности передачи под жилищную застройку территорий в границах улиц Дружбы, Парковой и проезда Заречный с расположенным на них лесным массивом поднимался еще в 2023 году. Власти тогда признавали, что строительные работы обоснованы. Проверка прокуратуры показала обратное. Признано, что действия органов местного самоуправления Железногорска по изменению территориальных зон с рекреационных на жилые совершены с нарушением норм градостроительного кодекса РФ. Местные чиновники, впрочем, отказали в устранении выявленных прокуратурой нарушений законодательства.

В итоге на ситуацию обратил внимание врио губернатора Александр Хинштейн. По его решению стройка было приостановлена в начале февраля. Однако, корпорация все же продолжила строительство. Господин Хинштейн назвал это саботажем.

Корпорация развития Курской области была создана правительством региона для ведения инвестиционных проектов. В 2022 году через нее велось финансирование строительства линий обороны на границе с Курской областью. В конце прошлого года бывшие топ-менеджеры стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при организации работ. Позже полиция возбудила еще одно дело о махинациях с государственной недвижимостью корпорации в Москве.

Сергей Толмачев