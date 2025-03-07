Замминистра внутренней политики Воронежской области назначен Денис Вольф

Денис Вольф назначен заместителем министра внутренней политики Воронежской области — начальником отдела государственных медиакоммуникаций. Он приступил к новым обязанностям сегодня, 7 марта. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал сам господин Вольф.

Денису Вольфу 36 лет (9 марта исполнится 37). В 2009 году он окончил экономический факультет Кыргызско-российского славянского университета имени Бориса Ельцина. Работал в воронежском медиахолдинге «TV Губерния», подконтрольном правительству региона. После этого возглавлял пресс-службу администрации Новоусманского района Воронежской области, когда той руководил Дмитрий Маслов. До последнего назначения был главой контент-центра правительства Воронежской области.

Министерство внутренней политики региона возглавляет еще один выходец из администрации Новоусманского района — Елена Дерганова. Она получила эту должность в марте 2024 года. Курирует работу ведомства вице-губернатор по внутренней политике Дмитрий Маслов — с октября 2023-го.

Алина Морозова