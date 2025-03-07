Возбуждено дело об убийстве мирных жителей в курских Погребках

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело об убийстве украинскими военными мирных жителей в селе Погребки Суджанского района Курской области, сообщили в ведомстве. Дело квалифицировано по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Следствие установило, что два жителя села были убиты «в феврале-марте» 2025 года. Проводится опознание потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы.

Министерство обороны сообщило об освобождении Погребков 26 февраля.

Юрий Голубь