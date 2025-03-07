Главные новости за 7 марта. Сочи

Власти Сочи планируют подготовить большинство пляжей к приему отдыхающих до 1 мая 2025 года. Официальное начало купального сезона намечено на 1 июня.

Сочинские курорты готовятся к приему около 110 тыс. туристов в Международный женский день. Загрузка объектов размещения ожидается на уровне 70%.

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился доложить о результатах проверки по обращению жительницы Сочи о нападениях собак у школ Сочи в Адлерском районе. Животные систематически нападают на местных жителей.

В Сочи изменится схема движения маршрутов общественного транспорта №3 и №18.

Сотрудники МЧС России на вертолете эвакуировали двух фрирайдеров на северном склоне хребта Аибга. Самостоятельно покинуть северный склон сноубордисты не могли.

Волонтеры в Сочи выпустили в Ачигварское озеро трех водоплавающих птиц, завершивших курс лечения после загрязнения мазутом. Выпущенные птицы полностью восстановили перьевой покров.

В феврале 2025 года на вторичном рынке недвижимости Сочи были выставлены на продажу 184 квартиры, цена за кв. м которых превышает 1 млн руб. Это количество объектов с указанным уровнем цен стало рекордным за последние годы.

Вблизи Туапсе зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,9 в море на глубине 10 км. Подземные толчки произошли в 00:20.