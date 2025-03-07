В Сочи выпустили на природу несколько спасенных от мазута птиц
Волонтеры в Сочи выпустили в Ачигварское озеро трех водоплавающих птиц, завершивших курс лечения после загрязнения мазутом. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на представителя Сочинского географического общества Александра Блинова.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
По данным специалистов, выпущенные птицы полностью восстановили перьевой покров, поврежденный при очистке от мазута. Особи пострадали после разлива нефтепродуктов в результате кораблекрушения в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.
Всего на территории города-курорта и федеральной территории Сириус волонтеры обнаружили 510 пострадавших птиц, в том числе краснокнижных гагар, чомг, лысух, поморников.
Испачканные мазутом птицы проходят лечение в ветеринарном центре, а затем до полного выздоровления находятся в реабилитационном центре с воссозданными естественными условиями обитания. Из-за сильного токсического воздействия нефтепродуктов погибает значительная часть пострадавших особей. За время работы с пострадавшими пернатыми в Сочи удалось спасти 70 птиц.