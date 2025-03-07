В Сочи выпустили на природу несколько спасенных от мазута птиц

Волонтеры в Сочи выпустили в Ачигварское озеро трех водоплавающих птиц, завершивших курс лечения после загрязнения мазутом. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на представителя Сочинского географического общества Александра Блинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По данным специалистов, выпущенные птицы полностью восстановили перьевой покров, поврежденный при очистке от мазута. Особи пострадали после разлива нефтепродуктов в результате кораблекрушения в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Всего на территории города-курорта и федеральной территории Сириус волонтеры обнаружили 510 пострадавших птиц, в том числе краснокнижных гагар, чомг, лысух, поморников.

Испачканные мазутом птицы проходят лечение в ветеринарном центре, а затем до полного выздоровления находятся в реабилитационном центре с воссозданными естественными условиями обитания. Из-за сильного токсического воздействия нефтепродуктов погибает значительная часть пострадавших особей. За время работы с пострадавшими пернатыми в Сочи удалось спасти 70 птиц.