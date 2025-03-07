Большинство пляжей Сочи будут готовы принять отдыхающих к 1 мая

Власти Сочи планируют подготовить большинство пляжей к приему отдыхающих до 1 мая 2025 года, хотя официальное начало купального сезона намечено на 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

В администрации Хостинского внутригородского района состоялось совещание по подготовке пляжных территорий Сочи к летнему курортному сезону 2025 года. В мероприятии участвовали представители городской и районной администраций, Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края, а также владельцы пляжей Центрального и Хостинского районов.

Участники обсудили вопросы обеспечения комплексной готовности пляжей, их оформления в едином стиле и соответствия стандартам пляжной инфраструктуры. Согласно поставленной главой города Андреем Прошуниным задаче, все пользователи пляжных территорий должны получить разрешительные документы от Роспотребнадзора и подать заявления-декларации в ГИМС МЧС России до 1 мая.

«Будем держать ситуацию на контроле, уже в апреле начнем проводить комиссионные осмотры пляжных территорий. Также работаем над повышением качества обслуживания, улучшения социальной инфраструктуры на пляжах и обеспечения безопасности для горожан и гостей на водных объектах»,— заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко.

Для создания единого дизайн-кода курорта разработан каталог рекомендуемых видов пляжного оборудования и нестационарных торговых объектов для использования в 2025 году.

Комиссионные проверки пляжей запланированы с 14 апреля. В этом же месяце Роспотребнадзор проведет анализ качества морской воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, однако сроки зависят от температуры воды.

Мария Удовик