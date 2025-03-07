Рынок элитной недвижимости Сочи вырос на 94% за три года

За трехлетний период с февраля 2022 года объем предложений на вторичном рынке Сочи с ценой за «квадрат» выше 1 млн руб. увеличился на 94%. Об этом сказано в исследовании агентства недвижимости «Оникс-Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В феврале 2025 года на вторичном рынке недвижимости Сочи были выставлены на продажу 184 квартиры, цена за кв. м которых превышает 1 млн руб. Это количество объектов с указанным уровнем цен стало рекордным за последние годы.

Наиболее дорогостоящий кв. м на вторичном рынке Сочи сейчас оценивается в 2,9 млн руб. Такая цена за «квадрат» установлена для двухкомнатного апартамента площадью 120 кв. м, расположенного на 12 этаже 17-этажного комплекса в Центральном районе курорта.

Самый дорогой объект вторичного рынка Сочи продается за 640 млн руб. За эту сумму предлагается квартира площадью 580 кв. м, находящаяся на верхнем этаже 13-этажного здания в престижном микрорайоне Светлана. Дом был построен в 2005 году.

Мария Удовик