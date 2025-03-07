Сотрудники МЧС эвакуировали на вертолете двух фрирайдеров со склона хребта Аибга

Сотрудники МЧС России на вертолете эвакуировал двух фрирайдеров на северном склоне хребта Аибга. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Двое сноубордистов, которые выехали за пределы горнолыжного курорта «Красная Поляна», катались по северному склону горы Аибги. Один из фрирайдеров, достигнув замерзшего водопада, оказался на краю обрыва. По словам сноубордиста, под ним был лед. Его напарник, услышав предупреждение об опасности, сумел остановиться на скальном выступе выше по склону.

Туристы связались со службой «112» и спасателями курорта, запросив помощь. В этот момент они находились на высоте примерно 1,7 тыс. м над уровнем моря. Для их спасения потребовалось применение авиации МЧС.

По словам одного из сноубордистов, первыми к нему спустились спасатели горнолыжного курорта, которые с помощью альпинистского снаряжения оттащили его от края обрыва. Самостоятельно покинуть северный склон Аибги пешком или на сноуборде фрирайдеры уже не могли.

Мария Удовик