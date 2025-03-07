Глава СКР потребовал доклад после нападений собак у школ Сочи

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился доложить о результатах проверки по обращению жительницы Сочи о нападениях собак у школ Сочи в Адлерском районе. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сочинка сообщила в комментариях в официальном аккаунте приемной председателя СКР «ВКонтакте», что в нескольких населенных пунктах Адлерского района возле образовательных учреждений и детских площадок обитают стаи бродячих собак, которые систематически нападают на местных жителей. По ее словам, меры по устранению угрозы не предпринимаются, а многократные обращения граждан остаются без результата. Сочинцы выражают обеспокоенность за безопасность детей.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю начало процессуальную проверку по изложенным фактам. Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову представить отчет о предварительных и итоговых результатах расследования. Проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Ъ-Сочи» писал, что в районе СНТ «Авиатор» в селе Лесное две собаки крупной породы напали на 9-летнего мальчика, причинив ему множественные укушено-рваные раны лица. В четверг, 6 марта, ребенка начали выводить из искусственной комы.

Мария Удовик