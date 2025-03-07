Иск к АО «Туполев» на 23,6 млн рублей и доходы бюджета Чувашии в 7,1 млрд рублей

Компания ООО «СерчИнформ» подала в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Туполев» на сумму 23,6 млн руб. Исковое заявление поступило в суд 3 марта.

В Чувашии доходы республиканского бюджета увеличились до 7,1 млрд руб. В феврале 2025 года их объем составлял 3,7 млрд руб.

Иностранные граждане, находящиеся на территории России с нарушением сроков пребывания, должны пройти легализацию до 30 апреля. Тех, кто проигнорирует это требование, ждет депортация из страны.

Прокуратура Татарстана установила, что за пять лет глава Бугульмы Линар Закиров приобрел туристические путевки исключительно в Турцию и только через одного оператора на сумму 8 млн руб. Его совокупный доход за указанный период не превысил 11 млн руб. Об этом стало известно на заседании по иску прокуратуры об изъятии активов семьи Линара Закирова на сумму 121 млн руб. в пользу государства.

ПАО «КамАЗ» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с четырьмя исковыми заявлениями к Министерству обороны РФ на общую сумму более 10,6 млн руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

В Татарстане ежегодная программа по вводу жилья выполнена на 33%. На данный момент введено 1,093 млн кв. м жилья.

На Ботанической улице в Казани неизвестный поджег припаркованный автомобиль Hyundai, который принадлежит республиканскому Военному комиссариату. Мужчину разыскивает полиция.

Городской суд Набережных Челнов избрал меру пресечения в отношении главы поселка Камские Поляны, 40-летнего Рината Салахутдинова. Суд отправил его под домашний арест. Его подозревают в получении взятки в виде iPhone 16 Pro и аксессуаров к нему на общую сумму 118 тыс. руб.

В июле планируется запустить серийное производство электромобиля «Атом». Главный офис проекта расположен в Набережных Челнах. В реализации производства задействованы более 1 тыс. российских и 200 китайских специалистов.

С 9 марта в Казани возобновится взимание платы за проезд по участку Вознесенского тракта.

Дарья Сайфиева