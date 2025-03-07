Сегодня, 7 марта, городской суд Набережных Челнов избрал меру пресечения в отношении главы поселка Камские Поляны, 40-летнего Рината Салахутдинова. Суд отправил его под домашний арест. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Челнинский суд отправил под домашний арест главу Камских Полян

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Челнинский суд отправил под домашний арест главу Камских Полян

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие ходатайствовало о домашнем аресте, и суд удовлетворил это требование. Господину Салахутдинову запрещено покидать дом до 5 мая.

Ринат Салахутдинов признал свою вину. Он женат, у него двое несовершеннолетних детей.

Информация о задержании главы поселка появилась накануне. Его подозревают в получении взятки в виде iPhone 16 Pro и аксессуаров к нему на общую сумму 118 тыс. руб.

Артём Дергунов