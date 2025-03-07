АО «Туполев» получило иск на 23,6 млн рублей от IT-компании

Компания ООО «Серчинформ» подала в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Туполев» на сумму 23,6 млн руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление поступило в суд 3 марта. В материалах дела суть претензий не раскрывается.

На вопрос «Ъ Волга-Урал» о сути претензий в пресс-службе «СерчИнформ» воздержались от ответа.

Согласно информации на сайте компании, «СерчИнформ» — российский разработчик средств информационной безопасности. Входит в НП «Руссофт», член ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Аккредитована в качестве ИТ-компании.

По данным сервиса Rusprofile, компания зарегистрирована в Москве. В 2023 году ее выручка составила 3,4 млрд руб., а чистая прибыль — 2,1 млрд руб.

В феврале Арбитражный суд Татарстана отложил рассмотрение иска «Татнефти» к АО «Туполев» и его филиалу — Казанскому авиационному заводу им. С. П. Горбунова — на сумму 5,6 млрд руб. Сообщалось, что стороны рассматривают возможность урегулирования спора путем заключения мирового соглашения.

Анар Зейналов