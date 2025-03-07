ПАО «КамАЗ» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с четырьмя исковыми заявлениями к Министерству обороны РФ на общую сумму более 10,6 млн руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «КамАЗ» подал четыре иска к Минобороны России на 10,6 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «КамАЗ» подал четыре иска к Минобороны России на 10,6 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Первый иск на сумму 3,39 млн руб. был подан 27 февраля. В качестве третьих лиц по этому делу привлечены 23 организации, включая АО «Российский институт радионавигации и времени», АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» и АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады».

Остальные три исковых заявления «КамАЗ» направил в суд 4 марта. Суммы требований составляют 2,15 млн, 1,76 млн и 3,33 млн руб. соответственно. Во всех трех исках в качестве третьего лица фигурирует АО «Ремдизель» — дочерняя компания «КАМАЗа».

В последнем иске, помимо «Ремдизеля», третьими лицами выступают еще четыре компании, в том числе АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» — разработчик высокоточного оружия, и АО «Астейс» — производитель бронированной техники.

Основания для исковых требований в картотеке арбитражных дел не указаны. Предварительно заседание по первому иску назначено на 7 мая 2025.

Анар Зейналов