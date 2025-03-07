Мэр Бугульмы за 5 лет купил путевок в Турцию на 8 млн при доходе в 11 млн рублей

Прокуратура Татарстана установила, что за пять лет глава Бугульмы Линар Закиров приобрел туристические путевки исключительно в Турцию и только через одного оператора на сумму 8 млн руб. Его совокупный доход за указанный период не превысил 11 млн руб. Об этом стало известно на заседании по иску прокуратуры об изъятии активов семьи Линара Закирова на сумму 121 млн руб. в пользу государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор отдела по надзору за соблюдением законодательства по противодействию коррупции Лилия Фаттахова на заседании по делу об изъятии активов семьи Линара Закирова

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Прокурор отдела по надзору за соблюдением законодательства по противодействию коррупции Лилия Фаттахова на заседании по делу об изъятии активов семьи Линара Закирова

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Прокурор Лилия Фаттахова, выступая в суде, отметила, что в мае 2021 года Линар Закиров приобрел тур в Турцию на семью из четырех человек, а также няню сроком на 10 ночей. Стоимость путевки составила 2,23 млн руб. При этом зарплата самого Закирова за год, предшествующий покупке, составила 2,8 млн руб.

Аналогичные путевки на то же число людей приобретались в 2023, 2022, 2021 и 2020 годах. Всего на них было потрачено порядка 8 млн руб.

Прокурор подчеркнула, что семья Закировых совершала аналогичные поездки и в другие страны, а оплата туров производилась наличными денежными средствами.

Прокурор также обратилась к суду с просьбой оказать содействие и направить запрос директору турагентства «Твой тур+» Марии Фадеевой для получения более подробной и полной информации обо всех туристических путевках, приобретенных семьей Линара Закирова с 2010 по 2024 год, включая соответствующие платежные документы. Прокурор отметила, что директор турагентства уклоняется от предоставления полных данных.

Влас Северин