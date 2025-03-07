В Казани с 9 марта снова начнут взимать плату за проезд по Вознесенскому тракту

С 9 марта в Казани возобновится взимание платы за проезд по участку Вознесенского тракта. Об этом сообщается на сайте Вознесенского тракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Уважаемые пользователи! Возобновление взимания платы за проезд начнется 9 марта в 23:50. Будем рады видеть вас на нашей дороге!» — говорится в сообщении.

Стоимость проезда составит от 90 до 350 руб. в зависимости от категории автомобиля: для легковых автомобилей I категории (высота до 2 м) — 90 руб., а в часы пик (06:30–09:00 и 17:00–19:30) — 150 руб.; для автомобилей II категории (высота до 2,6 м) — 150 руб.; для автомобилей III категории (грузовики и автобусы с двумя осями, высота 2,6 м и более) — 250 руб.; для автомобилей IV категории (грузовики и автобусы с тремя осями, высота 2,6 м и более) — 350 руб.

Движение по второму этапу Вознесенского тракта — новой шестиполосной магистрали протяженностью 7,6 км — было запущено в Казани 26 декабря. Стоимость строительства составила 27 млрд руб.

Дарья Сайфиева